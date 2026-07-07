Belgija ismejala Trampa i FIFA posle haosa sa Balogunom, pa izvela čuveni ples predsednika SAD

Belgija je na brutalan način odgovorila na sve kontroverze koje su prethodile duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. "Crveni đavoli" nisu samo fudbalski nadigrali domaćina Mundijala, već su posle meča poslali i jasnu poruku povodom afere koja je danima tresla svetski fudbal.

Belgijanci su u osmini finala Svetskog prvenstva u Sijetlu deklasirali selekciju SAD rezultatom 4:1 i tako izborili plasman u četvrtfinale, gde ih čeka veliki okršaj sa Španijom. Međutim, utakmica je danima pre početka bila u senci slučaja Folarina Baloguna i odluke FIFA da mu ukine suspenziju. Američki napadač je prethodno dobio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, zbog čega je trebalo da propusti duel sa Belgijom. Ipak, posle odluke FIFA, Balogunu je