Dalaj-Lama proslavio 91. rođendan: "Mogao bih da doživim 130 godina"

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs
Dalaj-Lama proslavio 91. rođendan: "Mogao bih da doživim 130 godina"
U indijskom regionu Ladak održana je svečana proslava 91. rođendana Dalaj-Lame, na kojoj se, prema saopštenju organizatora, okupilo oko 25.000 ljudi.U obraćanju prisutnima, duhovni vođa Tibeta govorio je o značaju saosećanja, duhovne prakse i "treninga uma", ističući da je osnov njegovog učenja težnja ka unutrašnjem miru i dobroti prema drugima, objavljeno je na zvaničnom sajtu Dalaj-Lame. "Postoje ljudi na svetu koji nemaju duhovna verovanja. Kada sam bio u Kini
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IndijaTibetKinadalaj lama

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