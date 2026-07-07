Dalaj-Lama proslavio 91. rođendan: "Mogao bih da doživim 130 godina"

U indijskom regionu Ladak održana je svečana proslava 91. rođendana Dalaj-Lame, na kojoj se, prema saopštenju organizatora, okupilo oko 25.000 ljudi.U obraćanju prisutnima, duhovni vođa Tibeta govorio je o značaju saosećanja, duhovne prakse i "treninga uma", ističući da je osnov njegovog učenja težnja ka unutrašnjem miru i dobroti prema drugima, objavljeno je na zvaničnom sajtu Dalaj-Lame. "Postoje ljudi na svetu koji nemaju duhovna verovanja. Kada sam bio u Kini