Evo šta je Novak Đoković zaradio plasmanom u polufinale Vimbldona!

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Evo šta je Novak Đoković zaradio plasmanom u polufinale Vimbldona!

Najbolji ikada, GOAT tenisa, naš Novak Đoković napravio je ogroman podvig na Vimbldonu! On je posle velike drame i pet setova uspeo da savlada Feliksa Ože Alijasima sa 3:2, te se plasira u polufinale gde će igrati protiv Janika Sinera.

Novak Đoković je odigrao jedan baš iscrpljujuć meč. Nije tenis bio najlepši za gledanje, bilo je tu praktično svega, ali je Novak na kraju uspeo da smogne snage i kada se činilo da ne može više - došao je do pobede. Imao je prilika da i ranije završi ovaj meč, ali, uspevao je i Kanađanin koji je četvrti na ATP listi da se vrati ovaj meč i da dovede sve do drame. Međutim, ipak je Nole još jednom pokazao zašto je najveći ikada i slavio je, te zakazao novi okršaj sa
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Janik Siner prvi polufinalista Vimbldona: Italijan savladao Jan-Lenarda Štrufa, Zverev u četvrtfinalu

Janik Siner prvi polufinalista Vimbldona: Italijan savladao Jan-Lenarda Štrufa, Zverev u četvrtfinalu

Dnevnik pre 24 sata
Đoković posle drame i pet setova u polufinalu Vimbldona: Novak posle pet sati i 15 minuta uspeo da slomi odličnog Ože-Alijasima…

Đoković posle drame i pet setova u polufinalu Vimbldona: Novak posle pet sati i 15 minuta uspeo da slomi odličnog Ože-Alijasima

Dnevnik pre 24 sata
Koko Gof i Karolina Muhova u polufinalu Vimbldona

Koko Gof i Karolina Muhova u polufinalu Vimbldona

Dnevnik pre 24 sata
Emotivan govor Novaka Đokovića: Zbog ovoga još igram!

Emotivan govor Novaka Đokovića: Zbog ovoga još igram!

Sport klub pre 24 sata
UŽIVO Istorijski okršaj dug pet sati: Đoković je u polufinalu Vimbldona; "Zbog ovoga i dalje igram tenis"

UŽIVO Istorijski okršaj dug pet sati: Đoković je u polufinalu Vimbldona; "Zbog ovoga i dalje igram tenis"

B92 pre 24 sata
Đoković zakazao meč sa Sinerom! Novak nakon velike drame pobedio Feliksa Ožea Alijasima i plasirao se u polufinale Vimbldona…

Đoković zakazao meč sa Sinerom! Novak nakon velike drame pobedio Feliksa Ožea Alijasima i plasirao se u polufinale Vimbldona

Večernje novosti pre 21 minuta
Siner: Posle Pariza smo analizirali šta je pošlo po zlu, osećam se bolje sada

Siner: Posle Pariza smo analizirali šta je pošlo po zlu, osećam se bolje sada

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisVimbldonATPKanadaATP lista

Sport, najnovije vesti »

Đoković posle spektakla savladao Ože-Alijasima i izborio polufinale Vimbldona

Đoković posle spektakla savladao Ože-Alijasima i izborio polufinale Vimbldona

Euronews pre 11 minuta
Novak posle čudesnog plasmana u polufinale Vimbldona: Zbog ovoga i igram tenis...

Novak posle čudesnog plasmana u polufinale Vimbldona: Zbog ovoga i igram tenis...

Kurir pre 11 minuta
Đoković: "Ovo je jedan od mojih najboljih mečeva"

Đoković: "Ovo je jedan od mojih najboljih mečeva"

B92 pre 11 minuta
Đoković oborio još jedan rekord

Đoković oborio još jedan rekord

B92 pre 7 minuta
MOK ublažio uslove za učešće ruskih sportista i reprezentacija

MOK ublažio uslove za učešće ruskih sportista i reprezentacija

Danas pre 3 sata