Hitna pomoć u Beogradu imala 103 intervencije tokom noći

Ekipe Hitne pomoći protekle noći su intervenisale ukupno 103 puta, od toga je 29 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari. Nekoliko osoba u alkoholisanom stanju je voženo na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA. Sinoć u 00.55 na uglu ulica Majora Radosavljevića i Stevana Dubajića u Batajnici dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i dva automobila. Kako je Tanjugu rečeno u Hitnoj pomoći jedna N. N. osoba je