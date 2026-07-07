Jedna teniserka će zameriti Novaku posle ovoga, Đokovića zaustavili pa ga stavili na težak ispit, dominirao je

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs
Jedna teniserka će zameriti Novaku posle ovoga, Đokovića zaustavili pa ga stavili na težak ispit, dominirao je

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, danas će pokušati da se plasira u polufinale Vimbldona, a na tom putu stoji Feliks Ože Aljasim, jedna od najtežh prepreka za Srbina na putu do trofeja.

Srbin se sa Aljasimom sastao samo dva puta u karijeri, jednom je bilo zvanično na Mastersu u Rimu 2022. godine kada je Đoković slavio, dok je Kanađanin iste sezone slavio na Lejver kupu, koji se ne svrstava u one “zvanične”. Novak Đoković pored svog izvanrednog tenisa privlači pažnju i svojim izjavama, kao i ponašanjem, naravno u pozitivnom kontekstu. Jednostavno, svi ga vole i Nole svima izlazi u susret, a tako je bilo i kada ga je BBC Sport stavio na ozbiljne
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