Jedna teniserka će zameriti Novaku posle ovoga, Đokovića zaustavili pa ga stavili na težak ispit, dominirao je

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, danas će pokušati da se plasira u polufinale Vimbldona, a na tom putu stoji Feliks Ože Aljasim, jedna od najtežh prepreka za Srbina na putu do trofeja.

Srbin se sa Aljasimom sastao samo dva puta u karijeri, jednom je bilo zvanično na Mastersu u Rimu 2022. godine kada je Đoković slavio, dok je Kanađanin iste sezone slavio na Lejver kupu, koji se ne svrstava u one “zvanične”. Novak Đoković pored svog izvanrednog tenisa privlači pažnju i svojim izjavama, kao i ponašanjem, naravno u pozitivnom kontekstu. Jednostavno, svi ga vole i Nole svima izlazi u susret, a tako je bilo i kada ga je BBC Sport stavio na ozbiljne