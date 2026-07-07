Maloprodaja u evrozoni se oporavlja, evo u kojim državama je zabeležen najveći rast

Sezonski prilagođeni obim maloprodaje u evrozoni je, prema prvoj preliminarnoj proceni, mesečno porastao za 0,2 odsto u maju, što ukazuje da potrošnja ojačala nakon aprilskog pada za 0,4 odsto, objavio je danas Evrostat.

Rast je pre svega došao iz segmenta hrane, pića i duvana, gde je prodaja porasla 0,6 odsto, a neprehrambenih proizvoda za 0,1 odsto, dok je prodaja automobilskog goriva u specijalizovanim prodavnicama mesečno pala za 0,5 odsto. Najveći mesečni rast maloprodaje, među članicama Evropske unije koji su objavili svoje podatke, prijavljuju Kipar 3,7 odsto, Luksemburg 3,6 odsto i Poljska 2,4 odsto, a najizraženiji pad je registrovan u Estoniji 2,2 odsto, Hrvatskoj dva