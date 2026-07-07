Maloprodaja u evrozoni se oporavlja, evo u kojim državama je zabeležen najveći rast

Telegraf pre 50 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Maloprodaja u evrozoni se oporavlja, evo u kojim državama je zabeležen najveći rast

Sezonski prilagođeni obim maloprodaje u evrozoni je, prema prvoj preliminarnoj proceni, mesečno porastao za 0,2 odsto u maju, što ukazuje da potrošnja ojačala nakon aprilskog pada za 0,4 odsto, objavio je danas Evrostat.

Rast je pre svega došao iz segmenta hrane, pića i duvana, gde je prodaja porasla 0,6 odsto, a neprehrambenih proizvoda za 0,1 odsto, dok je prodaja automobilskog goriva u specijalizovanim prodavnicama mesečno pala za 0,5 odsto. Najveći mesečni rast maloprodaje, među članicama Evropske unije koji su objavili svoje podatke, prijavljuju Kipar 3,7 odsto, Luksemburg 3,6 odsto i Poljska 2,4 odsto, a najizraženiji pad je registrovan u Estoniji 2,2 odsto, Hrvatskoj dva
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Tramp potvrdio da je zatražio od Infantina da preispita odluku o crvenom kartonu, a čelnik FIFA se oglasio saopštenjem

Tramp potvrdio da je zatražio od Infantina da preispita odluku o crvenom kartonu, a čelnik FIFA se oglasio saopštenjem

Danas pre 2 sata
Kupci nisu imali pojma: Da li je ovo pravi razlog zašto je uveden veći porez na Temu? "Hemijske bombe" u paketima

Kupci nisu imali pojma: Da li je ovo pravi razlog zašto je uveden veći porez na Temu? "Hemijske bombe" u paketima

Blic pre 2 sata
Diplomate za Politiko: Srbija verovatno neće dobiti zeleno svetlo za otvaranje klastera 3

Diplomate za Politiko: Srbija verovatno neće dobiti zeleno svetlo za otvaranje klastera 3

Danas pre 3 sata
U Slavonskom Brodu osvanuo grafit mržnje usmeren protiv Srba

U Slavonskom Brodu osvanuo grafit mržnje usmeren protiv Srba

Danas pre 4 sati
Hrvati se žalili zbog meča sa Portugalijom: „Smatramo da je to zloupotreba tehnologije…“

Hrvati se žalili zbog meča sa Portugalijom: „Smatramo da je to zloupotreba tehnologije…“

Danas pre 5 sati
Trajanovski: Početak izgradnje auto-puta od Skoplja do Kosova u avgustu

Trajanovski: Početak izgradnje auto-puta od Skoplja do Kosova u avgustu

Danas pre 5 sati
Mnogi doseljenici napuštaju Nemačku – neki idu u Hrvatsku

Mnogi doseljenici napuštaju Nemačku – neki idu u Hrvatsku

Danas pre 6 sati

Ključne reči

HrvatskaEvropska UnijaEvrozonaKiparEstonijaLuksemburgPoljska

Najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3627 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3627 dinara

RTV pre 20 minuta
Idemo! Đoković juri polufinale Vimbldona! Može li Feliks Ože-Alijasim da zaustavi Srbina? Evo gde možete da gledate današnji…

Idemo! Đoković juri polufinale Vimbldona! Može li Feliks Ože-Alijasim da zaustavi Srbina? Evo gde možete da gledate današnji spektakl u Londonu!

Kurir pre 0 minuta
SAD - Belgija: Crveni đavoli ponovo vode! Ludilo na stadionu u Sijetlu, 2 gola za 2 minuta

SAD - Belgija: Crveni đavoli ponovo vode! Ludilo na stadionu u Sijetlu, 2 gola za 2 minuta

Kurir pre 10 minuta
Pomeren Đokovićev meč na Vimbldonu: Stiglo ponoćno saopštenje iz Londona

Pomeren Đokovićev meč na Vimbldonu: Stiglo ponoćno saopštenje iz Londona

Mondo pre 50 minuta
Bebi bum u gradu pod Bagdalom: Duplo više novorođenčadi u Kruševcu

Bebi bum u gradu pod Bagdalom: Duplo više novorođenčadi u Kruševcu

Kurir pre 45 minuta