Položen venac na spomenik stradalim pripadnicima vojske tokom NATO agresije

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je venac kraj spomen-obeležja u kasarni "Toplički ustanak" u Kuršumliji, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, tom prilikom istaknuto je da sećanje na stradale pripadnike Vojske Srbije predstavlja trajnu obavezu države i naroda, kao i da će Srbija nastaviti da neguje kulturu pamćenja i sa posebnim poštovanjem čuva uspomenu na sve koji su dali život za odbranu slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Dodaje se da su ceremoniji upriličenoj u znak sećanja na pripadnike 354. pešadijske brigade koji su poginuli tokom NATO agresije na našu