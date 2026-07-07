"Trebalo je sutra da ga..." Zorica Marković se oglasila nakon smrti Andrije Bajića, otkrila potresne detalje

Pevačica Zorica Marković oglasila se povodom smrti kolege Andrije Bajića.

Ona kaže da se odmah čula sa udovicom, Malom Canom, koja prolazi kroz veoma težak period. Zorica ističe da će Andriju pamtiti kao dobrog čoveka, a otkrila je da je trebalo da ga poseti u bolnici. - Andrija je bio jedan divan čovek… Mnogo mi je žao što je preminuo, trebalo je sutra da ga posetim u bolnici. Nema kome Andrija za života nije pomogao - rekla je pevačica i dodala: - Sa Malom Canom se stalno čujem, a pogotovo sad kad je Andrija preminuo. Ne mogu da