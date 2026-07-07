Večeras nas očekuje promena vremena u Srbiji: RHMZ se oglasio, evo kako će biti u narednim satima

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Večeras nas očekuje promena vremena u Srbiji: RHMZ se oglasio, evo kako će biti u narednim satima

U Srbiji je danas preovladavalo toplo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti.

Prema najnovijoj prognozi RHMZ, i tokom večeri će biti promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, dok će na istoku Srbije povremeno biti i pojačan. Kako smo već pisali, hladan front će sutra stići i u Srbiju. Na svom putu već od jutra doneće naoblačenje, a potom i kišu, ponegde i pljuskove sa grmljavinom. (Telegraf.rs)
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