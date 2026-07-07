Alimpijević blista zbog ubedljivog trijumfa: Evo šta je rekao o blistavoj partiji Jokića!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević kaže da je njegov tim odigrao dobro od prve sekunde utakmice protiv Bosne i Hercegovine u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2027. godine.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju BiH rezultatom 94:81 u utakmici poslednjeg, šestog kola Grupe C prve runde kvalifikacija za plasman na SP 2027. "Očigledno, igrali smo dobro od prve sekunde. Znali smo šta želimo iz ovog meča i kako želimo da igramo. Ako poredimo sa nekim prethodnim mečevima, verujem da je ova utakmica više bila agresivna od početka i pametnija na oba kraja terena. Imamo mnogo