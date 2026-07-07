Počinje NATO samit u Turskoj: Dvodnevni sastanak lidera Alijanse

NA SAMITU će biti lideri iz 32 zemlje članice.

Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo Lideri NATO sastaće se u utorak i sredu, 7. i 8. jula u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsednika Donalda Trampa upućenih alijansi i njenim članicama. Na samitu će biti lideri iz 32 zemlje članice NATO-a. Očekuje se da će se večeras liderima pridružiti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, južnokorejski predsednik Li Džae Mjung, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica