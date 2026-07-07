Prenos, Švajcarska - Kolumbija: Poslednji meč osmine finala na Mundijalu!

Večernje novosti pre 13 minuta
Prenos, Švajcarska - Kolumbija: Poslednji meč osmine finala na Mundijalu!

Fudbaleri Švajcarske i Kolumbije odigraće od 22 časa poslednji meč osmine finala Svetskog prvenstva.

Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia Švajcarski su relativno lako izašli na kraj sa reprezentacijom Alžira u šesnaestini finala slavivši sa 2:0. S druge strane, Kolumbija nije bila toliko ubedljiva, već je slavila sa "samo" 1:0 protiv Gane, te tako obezbedili osminu finala. Reprezentacija koja ovde izađe kao pobednik u četvrtfinalu će igrati protiv aktuelnog svetskog prvaka Argentine. Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10
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