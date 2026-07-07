Biznismen Papić ponovo pred tužilaštvom: Zašto tek sada optužnica za pranje novca?

Nova optužnica protiv Aleksandra Papića otvara staro pitanje, zašto su se pojedini pravni postupci protiv njega godinama razvlačili po sudovima bez epiloga? Tužilaštvo sada tvrdi da je kroz transakcije sa luksuznim automobilima pokušao da prikrije poreklo novca

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv biznismena Aleksandra Papića (38) zbog sumnje da je „tokom 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u vrednosti od 72 miliona dinara za koju je znao da potiče od kriminalne delatnosti, a sa namerom da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo“. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a Papiću se na teret stavlja produženo