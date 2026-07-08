Tramp: "To su zli i bolesni ljudi, igraju prljavo i napadaju sve - primirje je završeno" VIDEO

Američki predsednik Donald Tramp se prvi put oglasio od sinoćnjih vojnih udara na Iran, rekavši da je američka vojska "veoma snažno pogodila iranske ciljeve".

Govoreći tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ankari, Tramp je optužio iransko rukovodstvo da nastavlja napade uprkos prethodnim sporazumima. "Rekli smo im: 'Idite i obavite svoje sahrane', a umesto toga juče su počeli da ispaljuju rakete i napadaju brodove. Zato smo ih sinoć veoma snažno udarili", rekao je Tramp. Dodao je da su američki udari bili "20 puta snažniji" od iranskih odmazdnih udara. "Rekao sam im da ćemo na svaki njihov napad