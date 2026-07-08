Egipćani bljuju vatru: ‘Nepravda! Dokle će Mesi da bude favorizovan?’

BBC News pre 27 minuta | Nil Džonston - BBC Sport

Na 12 minuta do kraja utakmice, Egipat je bio na pragu svog najboljeg rezultata na Svetskom fudbalskom prvenstvu u istoriji - i na pragu senzacije.

Egipat je vodio 2:0 protiv Argentine, branioca titule svetskog šampiona, na stadionu u Atlanti.

Plasman u četvrtfinale - prvi za Egipat - bio je nadohvat ruke.

A onda je sve vrlo brzo krenulo po zlu.

Kada je Kristijan Romero smanjio zaostatak u 79. minutu, Egipat se ušančio ispred svog gola, ali se osećala panika.

Četiri minuta kasnije, kapiten argentinske reprezentacije Lionel Mesi - ko drugi? - izjednačio je na 2:2.

A koji minut kasnije, Enco Fernandez se sjajnim udarcem glavom pobrinuo za potpuni preokret i eksploziju radosti na tribinama - i na ulicama argentinskih gradova.

Pogledajte OVDE kako su izgledale (i kako su se čule) ulice Buenos Ajresa posle gola za potpuni preokret.

Šta fudbal znači Argentincima pročitajte u tekstu BBC novinara Marka Protića.

Igrači i svi na klupi Egipta bili su potpuno slomljeni.

Ali svemu ovome prethodilo je nešto zbog čega gore društvene mreže.

Pri vođstvu od 1:0, Egipat je izveo čudesan kontranapad - Haisem Hasan je u furioznom naletu izveo magiju uz desnu aut-liniju, predriblao nekoliko argentinskih igrača, dodao do Muhameda Salaha koji je teledirigovanim pasom proigrao Mustafu Zika - i gol.

Egipat je poveo 2:0. Bar neko vreme...

Mesi je dobacivao francuskom sudiji Fransoi Leteksjeu da pogleda snimak.

Sudiju su pozvali pomoćnici iz video sobe (VAR), a posle snimka Francuz je poništio gol Egipćanima jer je pred njihovim golom vezni igrač Marvan Atija nagazio Lisandra Martineza.

Uprkos tome, koji minut kasnije, Egipat je iz slične kontre postigao drugi gol koji jeste priznat, a strelac je opet bio Ziko.

Argentina je bila u nokdaunu, u konopcima.

Ipak, predvođeni Mesijem, Argentinci su uspeli da naprave retko viđen preokret, ali je ostala senka nad odlučujućim golom.

Egipćani su tada tražili od sudije da pogleda snimak njihovog napada pre nego što su Argentinci uzeli loptu i dali gol, smatrajući da je njihov najbolji fudbaler Muhamed Salah fauliran u šesnaestercu Argentine.

Sudija je samo odmahnuo rukom, a posle desetak minuta nadoknade svirao je kraj.

Tada su mnogi egipatski igrači legli na teren u neverici šta se desilo, da su ispustili pobedu, senzaciju.

U eksplozivnom intervjuu posle utakmice, selektor Egipta Hosam Hasan rekao je da su sudije imale „nepravedan tretman“ i da je njegov tim „pretrpeo nepravdu“.

BBC Sport je kontaktirao Međunarodnu fudbalsku federaciju (FIFA) za komentar.

„Bilo je mnogo stvari koje su se dovele u pitanje sve što se dešavalo na terenu i van njega.

„Bilo je mnogo negativnih stvari. Ovde je reč o kredibilitetu, o nedostatku kredibiliteta... Možda su želeli da zadrže svetskog šampiona i Mesija u takmičenju.

„Svetski šampion je dobio podršku na svim nivoima", sipao je egipatski selektor.

Ova utakmica je imala sve - golove, čudesne odbrane golmana, poništen gol, energiju, napetost i uzbudljiv preokret.

IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine Gol Mustafe Zika koji je priznat

'Zašto bar u sportu nema pravde?'

„Moramo bolje da se predstavimo na Svetskom prvenstvu“, rekao je selektor Egipta Hasan uoči turnira, govoreći o lošem učinku njegove zemlje u dosadašnjim učešćima na Mundijalima.

Egipat je došao u Severnu Ameriku kao reprezentacija koja nije postizala dobre rezultate na svetskim prvenstvima.

Podbacio je u prethodna tri nastupa na najvećim turnirima, ne uspevši da pobedi ni u jednoj od sedam utakmica.

Posle prve pobede u grupi nad Novim Zelandom 22. juna, Egipat je dogurao do osmine finala u kojem ga je čekao jedan od najtežih mogućih protivnika - Argentina.

Igrala je afrička reprezentacija odlično, hrabro, golman Mustafa Šuber je činio čuda - odbranio penal Mesiju, 'skinuo' još dva već viđena gola u prvom poluvremenu.

Posle vođstva od 2:0, Egipat je uz sebe imao dobar deo sveta.

A onda potpuni raspad u poslednjih 12 minuta utakmice.

Posle trećeg gola Argentinaca, niko na klupi Egipta nije mogao da se smiri.

Jedan od pomoćnih trenera dobio je crveni karton, selektor žuti, a potom je prekrstio ruke ispred sebe, što je gest koji je FIFA uvela pre nekoliko godina kada igrači ili treneri treba da ukažu sudiji na rasističku uvredu.

REUTERS/Marco Bello Gestikulacija egipatskog selektora dok mu prilazi francuski sudija Leteksije - Hasan nije objasnio zašto je napravio ovakav gest

Posle utakmice, egipatski selektor nije govorio o tom gestu, već je ponavljao da je njegov tim oštećen.

„Nismo videli poštovanje niti fer-plej“, rekao je.

„Penal (za nas) nije dosuđen, VAR ga čak nije ni proverio, a naš drugi gol je, iz nekog razloga, poništen.

„Svakodnevni život je nepravedan, pa zašto bar nema pravde i fer-pleja u sportu?“, upitao je.

Egipatski napadač Ziko dodao je: „Sudija je bio zaista nepošten. Nepravda je bila očigledna. Nepravda je postojala od samog početka utakmice.“

REUTERS/Omar Aziz Gol Mustafe Zika koji je poništen

Kjučne odluke sudija: analiza

REUTERS/Paul Childs

Tek prošle nedelje, Pjerluiđi Kolina, šef sudijske organizacije FIFA, objavio je ključne kriterijume i preporuke sudijama.

Rečeno im je da dozvole kontakt igrača i duel igru kako bi se ubrzao tempo utakmica.

Na ovom Svetskom prvenstvu viđeno je 22,6 faulova po utakmici, u poređenju sa 25 u 2022. i 27 u 2018. godini.

Kako se to uklapa u poništeni gol Egipta?

Atija je vrlo lagano povukao Martineza za dres i malo mu nagazio na kopačku.

Ali VAR se umešao i odlučio da Zikov sjajan gol treba poništiti zbog faula na drugoj strani terena, 15-ak sekundi pre napada Egipta.

Naravno, postoji argument da je taj start mogao da bude okarakterisan kao faul, ali bilo bi to u neskladu sa dosadašnjim kriterijumom suđenja na ovom Svetskom prvenstvu.

Ako dozvoljavate takve startove i duele tokom igre, onda i VAR mora da učini isto.

Sećate se kako je nemački vezista Aleksandar Pavlović podigao kopačku u lice ekvadorskog Pedra Vitea? Tada nije bilo VAR intervencije kod gola Liroja Sanea.

Da li se faul dogodio predaleko u akciji?

VAR analizira od trenutka kada je napad započet, tačnije kako je osvojen posed lopte.

Pošto je ova akcija Egipta direktno dovela do gola, situacija u vezi sa startom mogla bi da bude preispitana, iako je prošlo 17 sekundi od tog duela do gola Egipta.

Ono što je još nesrećnije za sudijski tim bio je mogući faul nad Salahom, nekoliko sekundi pre nego što je Argentina dala pobednosni gol.

U kaznenom prostoru Argentine, Salah je pao tvrdeći da ga je sapleo Hulijan Alvarez.

Da li je VAR trebalo da analizira i tu stuaciju?

Izgledalo je slično startu Egipćanina Atije nad Lisandrom Martinezom - osim jedne ključne razlike.

Salah je bio u kaznenom prostoru, tako da VAR procenjuje potencijalni penal, što je viši prag za dosuđivanje prekršaja.

Da je Salah bio van kaznenog prostora, radi doslednosti, VAR bi morao da se umeša.

Pošto nije bilo dovoljno kontakta za penal, pobednički gol Argentine je ostao na snazi.

Hoće li Salah igrati i na sledećem Svetskom prvenstvu?

Getty Images Salah sa dosadašnjim saigračem iz Liverpula Aleksisom Mekalisterom

Dok su Mesi, Erling Haland i Kilijan Mbape redovno postizali golove na ovom turniru, Salah odlazi kući sa samo jednim pogotkom.

Bilo je to u pobedi nad Novim Zelandom 22. juna, u prvoj utakmici na prvenstvu.

Protiv Argentine, kapiten Egipta nije uspeo da zabeleži nijedan pokušaj ili asistenciju (ako ne računamo fantastično dodavanje Ziku za poništeni gol).

Salah će napuniti 38 godina kada Svetsko prvenstvo 2030. bude održano u Maroku, Portugalu i Španiji.

Dok su Portugalac Kristijano Ronaldo (41) i Hrvat Luka Modrić (40) odigrali poslednje utakmice na Svetskom prvenstvu, ostaje da se vidi da li će Salah igrati za četiri godine.

Pročitajte OVDE tekst o Muhamedu Salahu.

Ispadanje Egipta znači i da je Maroko poslednji od 10 afričkih timova, koliko ih je bilo na početku Mundijala, koji su ostali na turniru.

Maroko je pre četiri godine ispisao istoriju postavši prva afrička zemlja koja je stigla do polufinala Svetskog prvenstva.

'Lavovi sa Atlasa' će se boriti protiv Francuske u četvrtfinalu na stadionu u Bostonu u četvrtak, 9. jula.

Ponos i... slomljeno srce

REUTERS/Adam Gray

Upravo sam završila telefonski razgovor sa mojim devetogodišnjim nećakom.

„Miša, ovo je katastrofa. Opljačkali su nas!“, rekao je u suzama.

Pretpostavljam da su se slični razgovori vodili u domovima i porodičnim grupama na raznim aplikacijama za dopisivanje gde god da su Egipćani gledali ovu utakmicu.

Srca su im slomljena.

Ova utakmica je navijače odvela na emotivni ringišpil - od nade, preko vere, do otvorenog ushićenja... pre besa i konačno patnje.

„Kao Amerikanac egipatskog porekla, osetio sam svaki minut ovoga“, rekao mi je Sami Elmansuri (41).

„Gledati Egipat kako se uzdiže od prve pobede na Svetskom prvenstvu do ovakve borbe sa Argentinom nešto je što nikada neću zaboraviti.

„Ništa ne može da pomrači ono što su ovi igrači danas pokazali svetu. Njihova igra koju su pružili na ovom turniru će živeti.“

Mislim da isto osećaju mnogi Egipćani.

Ponos... uz slomljeno srce. Nisu igrali kao autsajderi, igrali su kao ravnopravan protivnik.

Ovaj tim je uradio nešto što nijedna generacija egipatske reprezentacije do sada nije - podigli su duh zemlje i regiona.

Njihov moto tokom ovog turnira bio je „Mekamelen“, što znači „Idemo dalje“.

I jesu.

Ulice Kaira, Aleksandrije i gradova širom Egipta bile su mirnije nego što su navijači očekivali.

Ovo Svetsko prvenstvo je možda završeno srceparajuće, ali je takođe ostavilo Egipćane u uverenju da ovaj tim pripada jednoj od najvećih fudbalskih nacija.

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(BBC News, 07.08.2026)