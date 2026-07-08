'Ovo nije normalno': Đoković posle maratonskog meča ušao u polufinale Vimbldona

BBC News pre 11 minuta

Tolga Akmen/EPA/Shutterstock

Nije baš normalno.

Nije normalno da 39-godišnjak pobedi protivnika 14 godina mlađeg u pet setova u četvrtfinalu grend slema.

Nije normalno da posle pet sati i 15 minuta i dalje juri svaki udarac koji je usmeren ka njegovom reketu.

Nije normalno da kliza patikama na travi, a zatim juri oko osnovne linije, trči do mreže da bi dočekao drop šotove i da dalje šalje druge servise brzinom od skoro 200 kilometara na sat.

Ali pričamo o Novaku Đokoviću, osvajaču 24 grend slem titule, koji je i dalje u igri da osvoji novi.

Čovek koji napreduje u dokazivanju sumnjičavima i kritičarima da greše.

Pod svetlima Centralnog terena, odigrala se epska bitka.

Đoković je pobedio Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 3:2 u setovima (7-6 (12-10) 3-6 6-3 6-7 (4-7) 7-6 (10-4)).

Bio je to toliko zadivljujući meč da je zbog njega pomeren početak emisije BBC vesti.

Tribine su bile prepune, a publika je uživala u svakom trenutku.

Prvo su bili uz Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, koji je četvrti na svetu, ali su ga ipak doživeli kao autsajdera.

A onda su stali uz Đokovića nakon što je izgubio treći set.

Bili su onda uz jednog, pa uz drugog do odlučujućih trenutaka petog seta.

Stajali su i urlali kao jedan kada je Ože-Alijasim bekhendom u mrežu potvrdio Đokovićevu pobedu.

„Da izađeš i igraš tenis ovog nivoa u tim godinama... To nije normalno. To zaista nije normalno“, rekao je Leon Smit, kapiten britanske Dejvis kup reprezentacije, za BBC.

„Znam da ceo život vodi računa o svom telu, ali da bi ovo uradio, količina rada i napora koje ne vidimo mora da bude zapanjujuća.

„Ovo je stvarno neverovatno. Zaslužuje svako poštovanje.“

U polufinalu će mu protivnik biti Italijan Janik Siner.

Tolga Akmen/EPA/Shutterstock

Posle, kako je sam rekao, jednog od najvećih mečeva koje je odigrao na Vimbldonu, a ovo mu je bila 107. pobeda, najbolji svetski teniser svih vremena, imao je snage da na terenu daje autograme, a potom da pred novinare izađe nasmejan.

Prethodno je dao intervju na terenu.

„Zbog ovoga igram tenis“, rekao je sedmostruki šampion posle trijumfa nad Ože-Alijasimom i pred pravi teniski „klasik“ u polufinalu sa Janikom Sinerom.

„Izvinite, malo mi se vrti u glavi“, prvo je što je izgovorio Feliks Ože-Alijasim na konferenciji za novinare posle poraza od Đokovića.

Trebalo mu je dobrih desetak sekundi da se povrati.

„Bila je ovo neverovatna borba sa legendom našeg sporta. To je što je.

„Jasno je da mi je teško, porazi u četvrtfinalu u Parizu i ovde. Bilo je već takvih mečeva u mojoj karijeri, da ne ode na moju stranu, moram da vidim kako da to preokrenem.

„Ponosan sam na borbu, idemo dalje“, rekao je 25-godišnji Kanađanin.

REUTERS/Marko Djurica

'Drago mi je što deca nisu otišla na spavanje'

„Uz reket i mnogo srca“, odgovorio je Novak Đoković, upitan kako je uopšte uspeo ovako nešto.

„I, naravno, uz mnogo borbe sa nervima i ogromnom napetošću koju osećate u ovakvim mečevima“.

Srpski teniser smatra da je meč mogao da ode i na stranu njegovog rivala.

„Mislim da je rezultat praktično sve vreme bio izjednačen. To je najbolji pokazatelj kakav je ovo meč bio. Mislim da je i super taj-brejk u petom setu bio potpuno otvoren.

„Šta da kažem? Upravo zbog ovakvih trenutaka i dalje igram tenis. To je sigurno“.

REUTERS/Marko Đurica

Svestan da će posledice ove borbe tek doći, rekao jе:

„Voleo bih da je ovo bilo finale, pa da ne moram da razmišljam kako će mi se telo osećati sutra. Ali srećan sam, srećan sam što sam pobedio".

Kaže da „ovakva pobeda ima posebnu težinu, posebno u ovoj fazi njegove karijere i pred njegovom porodicom".

„Deci sam posle četvrtog seta rekao da idu na spavanje, ali nisu hteli da me poslušaju.

„I drago mi je što su ostali, jer je ovo, iskreno, jedan od najboljih mečeva kojih sam bio deo na ovom terenu tokom karijere“, izjavio je najtrofejniji teniser svih vremena.

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(BBC News, 07.08.2026)