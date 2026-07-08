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'Ponosan sam na sve': Dalić više nije selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske

Dalić je sa Hrvatskom bio drugi na Mundijalu u Rusiji 2018. i treći u Kataru 2022.

BBC News pre 27 minuta
zlatko dalić
REUTERS/Pilar Olivares

Najdugovečniji selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić odlazi sa tog mesta posle skoro devet godina.

Dalić (59) preuzeo je hrvatski nacionalni tim 2017. i vodio ga je do vicešampionskog mesta na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i trećeg mesta, četiri godine kasnije u Kataru.

Hrvatska je ispala sa odloženog Evropskog prvenstva 2020. u osmini finala i nije uspela da se plasira u nokaut fazu Evropskog prvenstva 2024, iako su bili drugoplasirani u Ligi nacija 2023. godine.

„Posle skoro devet godina, Dalić je odlučio da zatvori neverovatno uspešno poglavlje sa Hrvatskom“, navodi se u saopštenju Hrvatskog fudbalskog saveza.

„Selektore, hvala ti na svemu - pobedama, dostignućima, kvalifikacijama, medaljama, jedinstvu, poštovanju i nepokolebljivoj posvećenosti borbi za Hrvatsku, kako na terenu tako i van njega.“

Prema javno dostupnim podacima i procenama plate, Dalić je kao selektor Hrvatske od 2017. do 2026. godine zaradio oko 10 miliona evra, ne računajući premije i bonuse, preneo je zagrebački Index.hr.

Hrvatska je eliminisana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva 2026. od Portugala u dramatičnoj utakmici, koju je rešio Gonzalo Ramos golom u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Bio je ovo i poslednji veliki turnir 40-godišnjeg kapitena Luke Modrića.

'Najteža odluka'

dalić i luka modrić
REUTERS/Dylan Martinez

„Selektorska uloga zahteva mnogo teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža", rekao je Dalić posle sastanka u Hrvatskom fudbalskom savezu.

„Uvek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije, i da ne mogu da imam važniji, odgovorniji i lepši posao od ovoga.

„Kada sam preuzeo reprezentaciju, verovao sam i u kvalitet igrača i u sebe, ali se nisam ni usudio da sanjam da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro devet godina", izjavio je Dalić.

Rekao je da je ponosan na svaku pobedu, na plasmane na velika takmičenja, na tri medalje i na „velike noći hrvatskog fudbala", poput onih kada su na svetskim prvenstvima padali Brazil ili Engleska.

„Najviše sam ponosan na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i sa hrvatskim narodom", dodao je Dalić.

Dug spisak odlazaka selektora posle Mundijala

dalić i roberto martinez
REUTERS/Dylan Martinez
Dalić u zagrljaju sa Robertom Martinezom - obojica više nisu selektori Hrvatske i Portugala

Spisak selektora koji su ostali bez posla, dobrovoljno ili odlukom nacionalnih saveza, sve je duži.

Od 48 reprezentacija učesnica Svetskog prvenstva, već 13 je otišlo (računajući i Dalića), s tim što je Tunis postavio neslavan rekord.

Počelo je smenom upravo selektora Tunisa Sabrija Lamušija već posle prve utakmice u grupi i ubedljivog poraza od Švedske 1:5.

Njegov zamenik, Francuz Erve Renar takođe je otišao posle rane eliminacije Tunisa.

Vodio je tunišku selekciju na samo dve utakmice - u obe je Tunis pretrpeo poraze, protiv Japana 0:4 i Holandije 1:3.

Sledili su Stiv Klark, koji je sa Škotskom ispao već u grupnoj fazi, Sebastijan Bekasese koji je otišao sa klupe Ekvadora i Miroslav Kubek koji se rastao sa nacionalnim savezom Češke.

Rastali su se i nacionalni savez Jordana i selektor Džamal Selami.

Jordan je eliminisan već posle grupne faze Mundijala (bio je četvrti u Grupi J).

Neka od najzvučnijih imena koji su platili ceh lošim rezultatima su Marselo Bijelsa (Urugvaj), Julijan Nagelsman koji je sa Nemačkom neočekivano ispao već u šesnaestini finala, Ronald Kuman čija je Holandija poražena takođe u šesnaestini finala i Roberto Martinez koji je napustio selekciju Portugala posle eliminacije od Španije u osmini finala.

Navijači Južne Koreje bili su besni na selektora Honga Mjung-boa i igrače zbog odlaska sa Mundijala već posle grupne faze.

„Fudbal u Južnoj Koreji je mrtav", pisalo je na jednom od brojnih transparenata kojima su dočekali reprezentaciju na aerodromu u Seulu.

Hong se izvinio i podneo ostavku, poručivši da je „isključivo on odgovoran", a umešao se i predsednik zemlje Li Dže Mjung koji je zatražio temeljnu analizu neuspeha.

Poslednji u nizu je 73-godišnji Portugalac Karlos Keiroš koji je podneo ostavku na mesto selektora Gane posle samo tri meseca na toj poziciji.

Gana je ispala u osmini finala Mundijala.

Bivši trener Mančester junajteda je bio na njegovom petom uzastopnom svetskom prvenstvu, a na velikim turnirima vodio je i selekcije Irana, Portugala i Egipta.

Nije isključeno da do kraja Mundijala još neki selektor dobije otkaz.

To se pre svega odnosi na Vladimira Petkovića za koga alžirski mediji pišu da se razišao sa Fudbalskim savezom Alžira, tačnije da je dobio otkaz, iako su mu produžili ugovor uoči Mundijala.

Alžir je eliminisan u šesnaestini finala od Švajcarske.

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(BBC News, 07.08.2026)

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