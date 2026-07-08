'Primirje je završeno': Amerika i Iran razmenjuju vatru, Tramp nazvao iranske vođe 'ludacima'

BBC News pre 1 sat | Emi Voker i Tabi Vilson

Reuters

Iako su 18. juna potpisali sporazum o primirju, Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran nastavili su sukob.

SAD su pokrenule „moćne“ udare na Iran kao odgovor na napade na tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu.

Pogođeno je desetine meta, među kojima je više od 60 malih čamaca Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC), saopštila je američka Centralna komanda ( Centcom ) 7. jula.

U najnovijem američkom napadu pogođena su ostrva Kešm, Bandar Abas i Sirik, a ljudi su povređeni šrapnelima, izvestili su iranski državni mediji.

Teheran nije direktno preuzeo odgovornost za napade na tankere koji su doveli do novih američkih udara.

U ranim jutarnjim satima 8. jula, IRGC je saopštila da je uzvratila napadima na američke vojne lokacije u susednom Bahreinu i Kuvajtu.

Rakete i dronovi lansirani su na „85 ključnih američkih vojnih objekata“ u dve zemlje, između ostalog na sedište američke mornarice i vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu, saopštila je IRGC.

Američki napadi su kršenje memoranduma SAD-a i Irana potpisanog u junu, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova, upozorivši da će Teheran „preduzeti odlučne mere“.

'Pregovori sa Iranom su gubljenje vremena, oni su ološ': Tramp

FILIP SINGER/POOL/EPA/Shutterstock Mark Ruten, generalni sekretar NATO-a, i Tram na samitu alijanse u Ankari

Američki predsednik Donald Tramp kaže da je prekid vatre SAD i Irana „završen“.

„Ne želim više da imam posla sa njima, oni su ološ“, kaže on.

„Oni su bolesni ljudi, ludaci. Oni su zlobni, nasilni ljudi. Da imaju nuklearno oružje, upotrebili bi ga.

„Što se mene tiče, gotovo je“, rekao je Tramp novinarima tokom samita NATO-a u Ankari.

„Samo je gubljenje vremena baviti se njima“, nastavio je Tramp, nazivajući sadašnje iranske vođe „lažovima“.

Kaže i da pregovarači mogu da nastave da razgovaraju, ali zaključuje: „Mislim da samo gube vreme“.

Pogledajte snimak: Požari posle američkih napada na Iran

SAD su poručile da će biti posledica zbog napada na tri tankera, nazvavši taj čin „potpuno neprihvatljivim“.

Pored 60 malih čamaca, Amerikanci su pogodili i iranska mesta za lansiranje raketa i komandne centre, saopštila je vojna komanda, ali nije otkrila lokacije ciljeva.

Do napada je došlo „kako bi se oklonili udari na trgovačke brodove sa posadom nevinih pojedinaca na međunarodnom pomorskom putu“, kažu iz SAD.

Pre udara, američko Ministarstvo finansija je povuklo izuzeće kojim su privremeno ukinute sankcije za iransku naftu, što je bila jedna od tačaka memoranduma o razumevanju koji su Vašington i Teheran potpisali sredinom juna.

Za iransko Ministarstvo spoljnih poslova ovim napadima je prekršen memorandum.

To dokazuje „nepoverljivost, nedoslednost i nepouzdanost“ američke vlade, kažu iranske vlasti.

Teheran će „preduzeti sve neophodne mere da bi zaštitio sopstvene nacionalne interese i nacionalnu bezbednost“, poručili su.

Katar i Saudijska Arabija tvrde da su pogođeni i njihovi tankeri dok su bili blizu ili su prolazili kroz Ormuski moreuz.

Za to su okrivili Iran.

Madžed Al Ansari, portparol katarskogMministarstva spoljnih poslova, smatra da je Iran „potpunoi odgovoran“ za očigledan ciljani napad na brod 'Al-Rekajat' dok je prolazio blizu moreuza.

Teheran je ciljao i saudijski tanker 'Vadijan' dok je prolazio moreuz, napisalo je njihovo Ministarstvo spoljnih poslova na društvenim mrežama.

Optužbe Katara su „suprotne principu dobrosusedstva“, poručio je Ismail Bagai, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

Komercijalni brodovi koji plove rutama, a ne koordiniše ih Iran ili manipulišu praćenjem broda, suočavaju se sa rizikom od sudara i ometaju napore Teherana da „olakša bezbedan tranzit“ kroz moreuz.

Britanska vojna agencija zadužena za bezbednost na moru i komunikaciju sa trgovačkim brodovima (UKMTO) saopštila je da je tanker koji je prolazio kroz moreuz prijavio 6. jula da je došlo do požara posle udara projektila nepoznatog porekla.

U utorak, 7. jula dva tankera su prijavila probleme.

Jedan je pogođen pri izlasku iz moreuza, ali je uspeo da nastavi ka sledećoj luci, a drugi je prijavio manju štetu, saopšteno je iz UKMTO-a.

Uoči novih napada, američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, insistirao je da će pregovarači SAD-a nastaviti da rade u „dobroj veri“ kako bi se postigao konačni sporazum sa Iranom.

Napredak je ostvaren u junu kada su SAD i Iran usaglasili memoranduma o razumevanju od 14 tačaka.

Cilj je bio produžetak prekida vatre i okončanje sukoba „na svim frontovima“.

Kao deo sporazuma, Iran i Oman treba da vode razgovore „kako bi definisali buduće upravljanje" Ormuskim moreuzom i pružaju pomorskih usluga.

Tokom sukoba, Iran je nastojao da potvrdi sopstveni suverenitet nad Ormuskim moreuzom, između ostalog i osnivanje „Persijske uprave za moreuz“ koja bi, kako je saopštio, davala „dozvole za bezbedan prolaz“.

Prema sporazumu sa SAD-om, moreuzom bi na kraju trebalo da upravlja Iran u koordinaciji sa Omanom, što bi uključivalo i moguće „naknade za usluge“ za brodove koji prolaze kroz plovni put, pisala je iranska novinska agencija Fars.

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(BBC News, 07.08.2026)