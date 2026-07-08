Amandmani na rezoluciju o Srbiji – o zvučnom topu, saradnji sa KP Kine, ukidanju fondova

Beta pre 2 sata

Evropski parlament izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu "zvučnog topa", osuđuje optužbe na račun evroposlanika da su širili lažne vesti o tom protestu i zabrinut je zbog saradnje vladajuće stranke u Srbiji sa Komunističkom partijom Kine.

To se navodi u amandamanima na nacrt rezolucije o Srbiji o kojoj danas treba da glasa Evropski parlament, koje je podneo njen autor, izvestilac za Srbiju Tonino Picula u ime poslaničkog kluba Socijalista i demokrata, zajedno sa poslanikom Vladimirom Prebiličem u ime Zelenih.

"Evropski parlament izražava žaljenje zbog kampanje zastrašivanja mirnih studenata, novinara i aktivista koju sprovode srpske vlasti, a koja se oslanja na kontroverzni izveštaj ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) kako bi se učesnici protesta lažno optužili za upotrebu zvučnog topa tokom protesta 15. marta 2025. na Trgu Slavija u Beogradu", navodi se u amandmanu.

EP takođe "ističe da je korišćenje straha kao oružja za suzbijanje građanskog neslaganja potpuno neprihvatljivo i nespojivo s temeljnim vrednostima EU i oštro osuđuje najnovije napade najviših zvaničnika Srbije na poslanike u Evropskom parlamentu, uključujući netačne optužbe da su širili laži i pogrešne informacije o tom protestu", dodaje se u amandmanu na član kojim EP izražava "duboku zabrinutost zbog verodostojnih navoda o upotrebi akustičnog oružja protiv mirnih demonstranata".

Picula i Prebilič u ime svojih poslaničkih grupa podneli su i amandman u kojem se navodi da Evropski parlament sa zabrinutošću prima na znanje nedavni memorandum o saradnji vladajuće stranke u Srbiji i Komunističke partije Kine, koji otvara dodatna pitanja u pogledu strateške predanosti Srbije da nastavi svoj put prema EU.

Taj amandman se odnosi na Član 9. nacrta Rezolucije kojim se izražava zabrinutost EP zbog vojne, bezbednosne i odbrambene saradnje s Kinom.

Amandmanom koji je podneo Danilo dela Vale, u ime poslaničkog kluba Levice, izražava se protivljenje obustavljanju pretpristupnih fondova za Srbiju "jer to ne bi oslabilo političku elitu na vlasti, već prvenstveno kaznilo stanovništvo, ruralna područja i najranjivije grupe".

Izražava se zabrinutost da bi "takva finansijska ucena mogla gurnuti Srbiju prema neevropskim ulagačima, uključujući kineske konzorcijume u državnom vlasništvu sa slabijim socijalnim i ekološkim standardima".

Tri amandmana podneli i su poslanici Tomas Frolih i Marčin Siprevski u ime Poslaničkog kluba Evropa suverenih nacija (ENS).

U jednom se navodi da je javno mnjenje Srbije duboko podeljeno, pri čemu su neki od glavnih percipiranih razloga za zabrinutost u pogledu članstva u EU iskorišćavanje prirodnih resursa, odliv mladih i gubitak kulturnog identiteta i tradicionalnih vrednosti.

U drugom, Amandmanu 6 na Član 18. nacrta Rezolucije, se podseća da je na parlamentarnim izborima u decembru 2023. narod Srbije jasno odabrao sastav svoje vlade i da su u martu 2026. održani lokalni izbori u više opština i poziva EU da poštuje demokratski izbor srpskog naroda i da izbegne zaoštravanje sukoba između različitih stranaka.

Upozorava se da podržavanjem napora za poništenje legitimnog rezultata izbora zbog nezadovoljstva ishodom EU zapravo podriva demokratiju u Srbiji i podstiče polarizaciju i nestabilnost.

Trećim, Amandmanom 7. na Član 43 nacrta Rezolucije koji poziva na hitnu, nepristrasnu i transparentnu istragu svih navoda o nepotrebnoj i nesrazmernoj upotrebi sile i nezakonitog nadzora nad učenicima protesta, dodaje se i poziv na istragu nasilja nad policijskim i drugim javnim službenicima, te uništavanja javne imovine.

Usmenim amandmanom koji podnosi poslanik Helmut Brandšteter dodaje se nova stavka u uvodnom delu Rezolucije da "izjave predsednika Vučića o planiranom povlačenju sa funkcije i nagoveštaji da bi mogao da se kandiduje za mesto predsednika Vlade, podsećaju na model Putin–Medvedev, kojim je Putin učvrstio svoju vlast i Rusiju dodatno gurnuo u autokratiju" i da "građani Srbije zaslužuju da žive u istinskoj demokratiji, zasnovanoj na sistemu međusobne kontrole i ravnoteže vlasti i delotvornom funkcionisanju vladavine prava".

(Beta, 08.07.2026)