Brnabić: Na konferenciji predsednika parlamenata usvojena Beogradska deklaracija

Beta pre 53 minuta

 Na Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj usvojena je "Beogradska deklaracija", a predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je na konferenciji potvrđena posvećenost Povelji Ujedinjenih nacija i poštovanju međunarodnog prava."Potvrdili smo apsolutnu posvećenost Povelji Ujedinjenih nacija i poštovanju međunarodnog prava, pre svega njegovom osnovnom principu, a to je poštovanje teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država", rekla je Brnabić po završetku Konferencije koja je održana u Domu Narodne skupštine Srbije.

Ona je izjavila da će se sledeći takav sastanak održati u Moldaviji sledeće godine.

"Nastavljamo zajedno da radimo na evropskim reformama, razmenjivaćemo kroz ovaj format saradnje naša znanja i iskustva, pokušavaćemo zajedno da rešavamo probleme na evropskom putu", izjavila je Brnabić i dodala da se zemlje koje su učestvovale na današnjoj konkurenciji "međusobno vide kao partneri, a ne konkurenti".

Predsednik ukrajinskog parlamenta, Vrhovne Rade, Ruslan Stefančuk ocenio je da je sastanak u Beogradu bio uspešan.

"Naš sastanak je bio uspešan i uspeli smo da okupimo predstavnike parlamenata zemalja kandidata. Naš put ka Evropskoj uniji je dobra platforma za saradnju, kao što ste rekli nismo konkurenti nego smo partneri", rekao je Stefančuk.

Dodao je da između Srbije i Ukrajine ne postoje problemi "već samo potencijal za saradnju".

(Beta, 08.07.2026)

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