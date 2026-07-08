Janjić (SRCE): Rezolucija EP nikad oštrija, uperena je protiv vlasti u Srbiji a ne protiv naroda

Beta pre 1 sat

Rezolucija Evropskog parlamenta (EP), kojom je konstatovano da Srbija nije ostvarila nikakav napredak u reformama ka članstvu u EU, do sada je najoštrija ali je uperena protiv vlasti a ne prema narodu, ocenio je danas poslanika stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić.

On je rekao da veruje da će svaka naredna rezolucija EP biti oštrija ukoliko se vlast u Srbiji ne bude promenila.

"Izražena je velika zabrinutost u pogledu vladavine prava a takođe ono što je važno da su usvojena i tri amandmana od kojih se jedan tiče simulacije zvučnog topa i zastrašivanja prema studentima, građanima i opozicionim liderima, što je i te kako važno i šalje jasnu poruku vlastima u Srbiji", naveo je Janjić a prenela stranka SRCE.

Dodao je da je bilo očekivano da će određeni broj članica EU glasati protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom ali da je "iznenađujuće" da su među njima Bugarska i Hrvatska.

Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju u kojoj se ocenjuje da je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u mnogim pregovaračkim poglavljima i ponavlja da pregovori o pristupanju EU treba da napreduju samo na osnovu merljivog i održivog napretka, posebno u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, nezavisnosti pravosuđa, slobode medija i reforme javne uprave.

Rezolucija, čiji je autor izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula, usvojena je sa 468 glasova za, 116 ; protiv i 79 uzdržanih.

(Beta, 08.07.2026)

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