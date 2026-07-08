Narodni poslanici raspravljaju o predlozima i izmenama zakona

U Skupštini Srbije danas je nastavljeno osmo vanredno zasedanje u okviru kojeg narodni poslanici raspravljaju o 18 tačaka dnevnog reda.

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da sudije i tužioce u Srbiji biraju Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva, ističući da u predloženim zakonima postoji odredba da će ta tela voditi računa i o nacionalnom sastavu.

"Naglašavam - voditi računa, a ne da će imati bilo kakvu obavezu, pošto ustavnim telima ne možete zakonom propisati obavezu te vrste. Ta odredba je usklađena sa svim međunarodnim dokumentima", poručio je Vujić.

Istakao je da su svi zakoni o sudijama i tužiocima, kao i ustavni amandmani, prošli mišljenje Venecijanske komisije koja je deo Saveta Evrope.

"Ne možemo govoriti o tome da Republika Srbija ne poštuje svoje međunarodne obaveze. Naravno, Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva, prilikom izbora, vode računa i o nacionalnom sastavu, ali sudije se biraju na osnovu stručnosti i osposobljenosti", rekao je Vujić.

Narodni poslanik Stranke demokratske akcije Sandžaka (SDA) Ahmedin Škrijelj poručio je da je ministar pravde svim pripadnicima nacionalne manjine "negirao ustavom zagarantovano pravo na srazmernu zastupljenost u državnim organima".

"To je jako opasno, ali i to je poruka kompletne Vlade Republike Srbije da Bošnjaci i druge nacionalne manjine nemaju pravo da učestvuju u radu državnih organa, u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva", rekao je Škrijelj.

Dodao je da se ministar oglušio o mišljenje Savetodavnog komiteta Saveta Evrope koji, kako kaže, od 2014. godine ukazuje na taj problem.

Ministar Vujić odgovorio je da je zakon jasan i da ne pravi "nikakvu diskriminaciju".

Narodni poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović rekao je da će njegova poslanička grupa glasati za zakon o roditeljima i negovateljima, ali je pitao zbog čega poslanici vladajuće koalicije ne podrže amandmane Stranke slobode i pravde (SSP).

"To treba da objasnite građanima, da znaju zašto ne prihvatate amandmane SSP-a koji su jasni. Mnogo veći broj ljudi bi ostvario pravo na pomoć", rekao je Jovanović.

Govoreći o zakonu o sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, postavio je pitanje resornoj ministarki Sari Pavkov da li zna koliko u Srbiji ima nelegalnih deponija.

"Ovaj zakon neće sprečiti trovačnice koje na sve strane postoje u Srbiji", poručio je Jovanović.

Dodao je da je zagađenje vazduha, vode i zemlje posledica politike koja se vodi poslednjih 15 godina.