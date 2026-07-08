Osam članica EU protiv otvaranja Klastera tri u pristupnim pregovorima sa Srbijom

Na današnjem sastanku ambasadora zemalja članica u Briselu (coreper), protiv otvaranja Klastera tri, koji se odnosi na na konkurentnost i inkluzivan rast, bile su Holandija, Švedska, Finska, Belgija, Estonija, Litvanija, Bugarska i Hrvatska.

Tri države članice koje nisu izričito protiv, ali još nisu uverene, jesu Danska, Luksemburg i Letonija, dok među glavnim zagovornicima pristupanja Srbije ostaje Francuska, navodi portal.

Za otvaranje i zatvaranje bilo kog pregovaračkog klastera potrebna je jednoglasna podrška svih 27 država članica EU.

Portparol Evropske komisije rekao je za Juronjuz da je državama članicama u ponedeljak prosleđen dokument u kojem se obrazlaže zbog čega EK smatra da "nedavni koraci" koje su preduzele srpske vlasti opravdavaju otvaranje Klastera tri.

Prema dokumentu u koji je Juronjuz imao uvid, Srbija je sprovela značajan deo obaveza koje je preuzela kako bi odgovorila na zabrinutost država članica, uključujući ukidanje spornih izmena zakona o pravosuđu, kao i napredak u oblasti slobode medija, izbornog okvira i saradnje sa EU u domenu spoljne i bezbednosne politike.

Iako Srbija još nije uskladila svoju politiku sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije zbog njene sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, Komisija navodi da je Beograd sarađivao sa EU u sprečavanju zaobilaženja sankcija, pružio značajnu podršku Ukrajini i intenzivirao političke kontakte na visokom nivou sa Kijevom.

U dokumentu se takođe priznaje da posao Srbije nije završen i navodi se da je "potreban dalji rad" na reformi pravosuđa i tužilačkog sistema.

Današnji sastanak sazvan je kako bi se utvrdilo da li države članice dele takvu procenu Komisije.

Jedan diplomata EU, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za Juronjuz da se protivljenje osam država uglavnom zasniva na "problemima u oblasti vladavine prava" u Srbiji i na njenom "neusklađivanju sa sankcijama".

Drugi diplomata rekao je da se nekoliko država članica složilo sa pozitivnom ocenom Evropske komisije, ocenjujući da je Srbija "ispunila ili je na dobrom putu da ispuni" kriterijume za napredovanje ka otvaranju Klastera tri.

Više visokih zvaničnika Evropske unije javno je podržalo otvaranje Klastera tri, naročito nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u junu povukao sporne izmene zakona o pravosuđu, pošto je Venecijanska komisija preporučila njihove izmene.

Među najistaknutijim zagovornicima tog koraka nalazi se i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, navodi Juronjuz.

"U svetlu nedavnih pozitivnih pomaka, Komisija je obnovila svoju preporuku Savetu da otvori Klaster tri u pristupnim pregovorima sa Srbijom", izjavila je Kos juče tokom rasprave o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u Evropskom parlamentu u Strazburu.

"Komisija će takođe nastaviti da podstiče dalji napredak u reformama, na dobrobit svih građana Srbije i celokupnog srpskog društva", dodala je.