SAD ponovo bombardovao Iran, Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zalivu

Beta pre 32 minuta

Sjedinjene Američke Države (SAD) pogodile su više od 80 meta u Iranu, kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, prenela je američka agencija AP.

Vašington je takođe ponovo uveo ekonomske sankcije na iransku naftu.

Obe strane se međusobno optužuju za kršenje memoranduma o razumevanju, potpisanog 17. juna, kako bi se okončao rat koji je počeo 28. februara američko-izraelskim napadom na Islamsku Republiku.

Taj dogovor je uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji obično prolazi 20 odsto svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa, a čije je zatvaranje je destabilizovalo globalnu ekonomiju i izazvalo nagli rast cena. Memorandum je podrazumevao i ukidanje američkih sankcija na iransku naftu.

Tri broda su juče napadnuta u Ormuskom moreuzu, saopštila je u utorak britanska agencija za pomorsku bezbednost UKMTO. Katar i Saudijska Arabija okrivili su Iran za dva napada.

Osuđujući "iranske napade i flagrantno kršenje primirja", američka vojska je pokrenula niz napada na Iran, tvrdeći da je pogodila više od 80 meta, uključujući iranske sisteme protivvazdušne odbrane, saopštila je Centralna komanda SAD (Centcom).

Iran, čiji su mediji u utorak javili o eksplozijama na lokacijama u blizini Ormuskog moreuza, odmah je upozorio SAD na "kršenje" memoranduma o razumevanju, navodeći da će "preduzeti odlučne mere da zaštiti svoje interese i nacionalnu bezbednost".

Iranska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, saopštila je rano jutros da je pogodila 85 objekata u američkim vojnim bazama u Kuvajtu i Bahreinu.

Drugi detalji iranskog napada nisu još saopšteni.

(Beta, 08.07.2026)