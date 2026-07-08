Tramp: Daćemo Ukrajini licencu za proizvodnju odbrambenih sistema Patriot

Beta pre 1 sat

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas u Ankari da će SAD dati Ukrajini licencu za proizvodnju sistema protivvazduhoplovne odbrane "Patriot" kako bi se suprotstavila ruskim raketnim napadima.

"Daćemo im pravo da prave sisteme 'Patriot'. Pokazaćemo im kako da to rade. Mislim da mogu da ih proizvedu prilično brzo", rekao je Tramp na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a u Turskoj.

To je izuzetno značajna vest za Ukrajinu, pošto su joj sistemi "Patriot" preko potrebni u ratu koji traje gotovo četiri i po godine.

Sistemi "Patriot" su skupi i veoma traženi i njihova proizvodnja zahteva mnogo vremena. Zelenski godinama zahteva isporuku više tih sistema, a nedavno je zatražio licencu kako bi Ukrajina mogla sama da ih proizvodi.

Trampov ton na sastanku sa Zelenskim bio je drugačiji nego na njihovim ranijim susretima, kada je dolazilo i do sukoba. Tramp je danas pohvalio spremnost Zelenskog da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini.

On je kazao da ukrajinski predsednik "radi neverovatan posao" i da je "veoma efikasan" u ratu.

"Zapravo smo razvili dobar odnos. Teško je poverovati", naveo je Tramp.

On je izrazio uverenje da je sporazum o okončanju rusko-ukrajinskog rata na pomolu, navodeći da će SAD "raditi na nekoj vrsti bezbednosnog paketa" za Ukrajinu.

Tramp, sa druge strane, nije bio toliko prijateljski nastrojen prema nekim drugim NATO partnerima. On je rekao da je nezadovoljan što se zapadna vojna alijansa suprotstavlja njegovim naporima da preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnom teritorijom Danske, i što ne podržava njegov rat protiv Irana.

(Beta, 08.07.2026)

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