Napadi Irana podigli cenu nafte iznad 74 dolara

3 Nakon što je američki predsednik objavio prekid primirja na Bliskom Istoku cena sirove nafte porasla je za pet odsto i premašila 74 dolara po barelu.

Primirje je prekinuto juče kada je Iran izveo napade na tri broda u Hormuškom moreuzu, među kojima su bili tanker za prevoz nafte i brod za transport tečnog prirodnog gasa (LNG). Cena referentne nafte Brent juče je porasla za više od tri odsto, dok je u današnjem trgovanju nastavila rast. Analitičari ING-a, jedne od najvećih evropskih bankarskih i finansijskih grupacija, ocenjuju da su novi bezbednosni rizici dodatno pojačali zabrinutost za snabdevanje energentima