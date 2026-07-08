Napadi Irana podigli cenu nafte iznad 74 dolara

Biznis i finansije pre 26 minuta  |  Trading economics, Intellinews
Napadi Irana podigli cenu nafte iznad 74 dolara

3 Nakon što je američki predsednik objavio prekid primirja na Bliskom Istoku cena sirove nafte porasla je za pet odsto i premašila 74 dolara po barelu.

Primirje je prekinuto juče kada je Iran izveo napade na tri broda u Hormuškom moreuzu, među kojima su bili tanker za prevoz nafte i brod za transport tečnog prirodnog gasa (LNG). Cena referentne nafte Brent juče je porasla za više od tri odsto, dok je u današnjem trgovanju nastavila rast. Analitičari ING-a, jedne od najvećih evropskih bankarskih i finansijskih grupacija, ocenjuju da su novi bezbednosni rizici dodatno pojačali zabrinutost za snabdevanje energentima
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