Evo kako da se rešite žutih fleka na beloj odeći: Tri sastojka iz kuhinje ih skidaju i to bez ribanja

Pred-tretman podrazumeva utrljavanje paste od ovih sastojaka na mrlje, a zatim potapanje odeće u rastvor sode i sirćeta Skupi izbeljivači nisu potrebni – jednostavan trik sa sodom bikarbonom, sirćetom i tečnošću za sudove rešava problem Bela odeća je apsolutni kralj letnje modne sezone.

Bele majice, topovi i košulje savršeno se kombinuju uz džins, šortseve i suknje. Međutim, uprkos velikoj ljubavi prema beloj boji, ona ima jednu ogromnu manu – sklona je promeni boje. Većina nas na kraju dana na svojim omiljenim komadima uoči grozne žute mrlje oko kragne, na rukavima i ispod pazuha. Glavni krivci za ovo su kreme sa zaštitnim faktorom (SPF), losioni za telo, dezodoransi i znoj koje tokom leta nanosimo u velikim količinama, često ne pazeći da li su