Mirna noć u Beogradu! Samo jedan udes, Hitnu pomoć najviše zvali ovi građani

Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 91 intervenciju tokom noći Najviše pacijenata koji su tražili pomoć bili su hronični bolesnici Noć u Beogradu protekla je mirno, bez većih incidenata, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. U toku noći dogodio se jedan udes u kojem je jedna osoba lakše povređena. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni na području Beograda su obavile 91 intervenciju, a od njih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.