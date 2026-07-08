Mirna noć u Beogradu! Samo jedan udes, Hitnu pomoć najviše zvali ovi građani
Blic pre 55 minuta
Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 91 intervenciju tokom noći Najviše pacijenata koji su tražili pomoć bili su hronični bolesnici Noć u Beogradu protekla je mirno, bez većih incidenata, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. U toku noći dogodio se jedan udes u kojem je jedna osoba lakše povređena. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni na području Beograda su obavile 91 intervenciju, a od njih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.