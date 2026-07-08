Mirna noć u Beogradu! Samo jedan udes, Hitnu pomoć najviše zvali ovi građani

Blic pre 55 minuta
Mirna noć u Beogradu! Samo jedan udes, Hitnu pomoć najviše zvali ovi građani
Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 91 intervenciju tokom noći Najviše pacijenata koji su tražili pomoć bili su hronični bolesnici Noć u Beogradu protekla je mirno, bez većih incidenata, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. U toku noći dogodio se jedan udes u kojem je jedna osoba lakše povređena. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni na području Beograda su obavile 91 intervenciju, a od njih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
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