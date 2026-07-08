Nastavlja se vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 18 tačaka

Razmatraju se izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju Poslanici diskutuju i o zakonima vezanim za oružje, municiju, sprečavanje dopinga i međunarodne sportske saveze Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije su, između ostalog, izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti