Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 18 tačaka (video)

Blic pre 24 minuta
Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 18 tačaka (video)
Razmatraju se izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju Poslanici diskutuju i o zakonima vezanim za oružje, municiju, sprečavanje dopinga i međunarodne sportske saveze Poslanici Skupštine Srbije nastavljenoi je danas od 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Sednici prisustvuje 101 narodni poslanik. Na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije su, između ostalog, izmene i
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U Skupštini nastavljena objedinjena rasprava o 18 tačaka dnevnog reda

U Skupštini nastavljena objedinjena rasprava o 18 tačaka dnevnog reda

N1 Info pre 39 minuta
Nastavljena vanredna sednica Skupštine Srbije, pred poslanicima 18 tačaka dnevnog reda

Nastavljena vanredna sednica Skupštine Srbije, pred poslanicima 18 tačaka dnevnog reda

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Nastavljena vanredna sednica Skupštine Srbije

Nastavljena vanredna sednica Skupštine Srbije

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U Skupštini Srbije nastavljeno vanredno zasedanje

U Skupštini Srbije nastavljeno vanredno zasedanje

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Sednica Skupštine Srbije: Poslanici nastavili raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

Sednica Skupštine Srbije: Poslanici nastavili raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

NIN pre 24 minuta
U Skupštini nastavljena objedinjena rasprava o 18 tačaka dnevnog reda

U Skupštini nastavljena objedinjena rasprava o 18 tačaka dnevnog reda

Serbian News Media pre 39 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

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Nastavljena vanredna sednica Skupštine Srbije, pred poslanicima 18 tačaka dnevnog reda

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U Skupštini nastavljena objedinjena rasprava o 18 tačaka dnevnog reda

U Skupštini nastavljena objedinjena rasprava o 18 tačaka dnevnog reda

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