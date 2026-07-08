Nova taktika Trampa? Javno vikao na NATO lidere, a iza zatvorenih vrata potpuno promenio priču: "Bilo je neočekivano"

Blic pre 3 sata
Nova taktika Trampa? Javno vikao na NATO lidere, a iza zatvorenih vrata potpuno promenio priču: "Bilo je neočekivano"
Na zatvorenom sastanku izostavio je kontroverzne zahteve i pohvalio saveznike zbog povećane vojne potrošnje Preokret u Trampovom stavu izazvao je iznenađenje među evropskim liderima, koji i dalje ne mogu da predvide njegove poteze Američki predsednik Donald Tramp iskoristio je prve sate samita NATO-a u Ankari da javno kritikuje alijansu, iznevši niz žalbi koje su navele saveznike da se plaše najgoreg. Ali iza zatvorenih vrata, priča je bila sasvim drugačija, a
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