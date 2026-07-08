Opet nož u leđa od Bugarske, opet Hrvatska: Evo koje su zemlje bile protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima EU sa Srbijom

Blic pre 2 sata
Opet nož u leđa od Bugarske, opet Hrvatska: Evo koje su zemlje bile protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima EU sa Srbijom

Luksemburg, Letonija i Danska nisu bile ubeđene da treba otvoriti Klaster 3.

Evropska komisija je preporučila otvaranje Klastera 3 u julu uzimajući u obzir napored Srbije u ključnim pitanjima Ambasadori EU danas su raspravljali o non-pejperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom i tokom koje je osam zemalja bilo protiv otvaranja tog klastera. Protiv su bile tri baltičke zemlje, kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava
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