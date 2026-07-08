Pao veliki dogovor Trampa i Zelenskog! "Ptičica mi je rekla da je to u planu": Totalni šou na sastanku u Ankari, predsednik Ukrajine pecnuo Putina (video)

Blic pre 1 dan
Pao veliki dogovor Trampa i Zelenskog! "Ptičica mi je rekla da je to u planu": Totalni šou na sastanku u Ankari, predsednik…
Tramp je otkrio da je razgovarao sa ruskim predsednikom Putinom o mogućim mirovnim pregovorima, ali nije prihvatio predlog da se oni održe u Moskvi Sastanak je obeležila i šaljiva atmosfera, uključujući gaf Donalda Trampa koji je pomešao Zelenskog sa Putinom prilikom odgovaranja na pitanja novinara Američki predsednik Donald Tramp se u utorak na NATO samitu u Ankari sastao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i izjavio da bi SAD mogle da daju Ukrajini
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