(Video) Scene u Srbiji kao posle granatiranja! MUP je upravo objavio dramatični snimak i upozorenje za sve

Blic pre 11 sati
(Video) Scene u Srbiji kao posle granatiranja! MUP je upravo objavio dramatični snimak i upozorenje za sve
Jedan trenutak nepažnje može dovesti do katastrofalnih posledica, ugroziti živote, uništiti domove i prirodu Ministarstvo poljoprivrede upozorava poljoprivrednike da ne pale strnjiku i otpad jer je to zakonom zabranjeno i podložno strogim sankcijama Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) upozorava sve da je jedan trenutak nepažnje dovoljan da sve oko vas bukne i u dramatičnom videu prikazuje građanima koliko katastrofalne posledice mogu da nastanu, pogotovo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP upozorava: Ne palite travu i rastinje zbog opasnosti od požara

MUP upozorava: Ne palite travu i rastinje zbog opasnosti od požara

Moj Novi Sad pre 6 sati
MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje

MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje

Insajder pre 7 sati
MUP apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje

MUP apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje

N1 Info pre 8 sati
Ministarstvo upozorava poljoprivrednike: Ne palite strnjiku, kazne i gubitak podsticaja

Ministarstvo upozorava poljoprivrednike: Ne palite strnjiku, kazne i gubitak podsticaja

In medija pre 10 sati
Heroji na prvoj liniji odbrane! Vatrogasci svakodnevno rizikuju živote: MUP apeluje da se ne pali rastinje

Heroji na prvoj liniji odbrane! Vatrogasci svakodnevno rizikuju živote: MUP apeluje da se ne pali rastinje

Telegraf pre 10 sati
Ministarstvo poljoprivrede apelovalo na proizvođače da ne pale strnjiku i biljni otpad

Ministarstvo poljoprivrede apelovalo na proizvođače da ne pale strnjiku i biljni otpad

Šabačke novosti pre 11 sati
Ministarstvo apeluje da se ne pali strnjika zbog rizika od požara

Ministarstvo apeluje da se ne pali strnjika zbog rizika od požara

Serbian News Media pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Od „projekta veka“ svakom građaninu po četiri dinara mesečno

Od „projekta veka“ svakom građaninu po četiri dinara mesečno

Radar pre 2 sata
Šok na Jadranu! Plažni šerifi izbacuju turiste sa javnih plaža: Arogantni zakupci ležaljki blokiraju pristup moru, a vlasti…

Šok na Jadranu! Plažni šerifi izbacuju turiste sa javnih plaža: Arogantni zakupci ležaljki blokiraju pristup moru, a vlasti ćute

Blic pre 1 sat
Završena izgradnja nove fabrike u Merošini: Srpsko-kineska investicija od dva miliona evra donosi nova radna mesta

Završena izgradnja nove fabrike u Merošini: Srpsko-kineska investicija od dva miliona evra donosi nova radna mesta

Kurir pre 2 sata
Ekonomski lideri: Svetska ekonomija uglavnom otporna na šok izazvan ratom

Ekonomski lideri: Svetska ekonomija uglavnom otporna na šok izazvan ratom

Blic pre 1 sat
Bankari profitabilniji od svojih klijenata

Bankari profitabilniji od svojih klijenata

Danas pre 5 sati