(Video) Scene u Srbiji kao posle granatiranja! MUP je upravo objavio dramatični snimak i upozorenje za sve

Jedan trenutak nepažnje može dovesti do katastrofalnih posledica, ugroziti živote, uništiti domove i prirodu Ministarstvo poljoprivrede upozorava poljoprivrednike da ne pale strnjiku i otpad jer je to zakonom zabranjeno i podložno strogim sankcijama Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) upozorava sve da je jedan trenutak nepažnje dovoljan da sve oko vas bukne i u dramatičnom videu prikazuje građanima koliko katastrofalne posledice mogu da nastanu, pogotovo