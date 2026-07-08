'Đerdap 3' prvi veliki test američkog povratka u energetiku Srbije

Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa sve pažljivije posmatra zapadni Balkan kroz prizmu ekonomije, što je vratilo u fokus energetski projekat koji Srbija planira već pola veka - izgradnju reverzibilne elektrane "Đerdap 3" na severoistoku zemlje.

Uz RHE "Bistrica", izgradnja "Đerdapa 3" je "od ključnog značaja za dekarbonizaciju Srbije, razvoj sektora obnovljivih izvora energije (OIE) i stabilnost energetskog sistema", izjavio je sredinom juna Dušan Živković, generalni direktor EPS AD. Nova RHE, potencijalne snage 2.400 MW, označena je kao projekat od strateškog značaja za Srbiju. Međutim, u očima Vašingtona, "Đerdap 3" nije samo energetski projekat. Planirana RHE mogla bi da postane prvi veliki test