Posle plasmana u polufinale Vimbldona: pogledajte investicioni portfolio Novaka Đokovića

Bloomberg Adria pre 27 minuta  |  Anika Bečki
Posle plasmana u polufinale Vimbldona: pogledajte investicioni portfolio Novaka Đokovića

U svojoj 39. godini, Novak Đoković je sinoć još jednom dokazao zašto je najbolji teniser svih vremena.

Plasirao se u svoje 15. polufinale Vimbldona posle pobede u maratonskom meču protiv Félixa Auger-Aliassime. Meč je trajao pet sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji najstarijeg teniskog turnira na svetu. Spektakl kakav su priredili dvojica tenisera bio je ravan finalu. Na terenu se još jednom dokazao, a evo šta sve postiže van terena. Đoković je u susret londonskom turniru sarađivao sa Lacosteom, i pod sloganom " GOAT nastavlja" (engl. Greatest Of
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