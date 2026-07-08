Amandmani na rezoluciju o Srbiji – o zvučnom topu, saradnji sa KP Kine, ukidanju fondova

Danas pre 36 minuta  |  Beta
Amandmani na rezoluciju o Srbiji – o zvučnom topu, saradnji sa KP Kine, ukidanju fondova

Evropski parlament izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu „zvučnog topa“, osuđuje optužbe na račun evroposlanika da su širili lažne vesti o tom protestu i zabrinut je zbog saradnje vladajuće stranke u Srbiji sa Komunističkom partijom Kine.

To se navodi u amandamanima na nacrt rezolucije o Srbiji o kojoj danas treba da glasa Evropski parlament, koje je podneo njen autor, izvestilac za Srbiju Tonino Picula u ime poslaničkog kluba Socijalista i demokrata, zajedno sa poslanikom Vladimirom Prebiličem u ime Zelenih. „Evropski parlament izražava žaljenje zbog kampanje zastrašivanja mirnih studenata, novinara i aktivista koju sprovode srpske vlasti, a koja se oslanja na kontroverzni izveštaj ruske Federalne
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