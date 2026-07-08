CLS: Konačni zaključci MMF-a o javnim finansijama Beograda početkom septembra

Danas pre 1 sat  |  Beta
CLS: Konačni zaključci MMF-a o javnim finansijama Beograda početkom septembra

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da će Međunarodni monetarni fond (MMF) početkom septembra doneti konačne zaključke o javnim finansijama Beograda.

Kako je naveo Jovanović, MMF će prethodno pregledati izveštaj nezavisne eksterne revizije koja će završiti analizu u avgustu. „MMF vidi kao ključne probleme u Beogradu dugove javnih komunalnih preduzeća, neizmirena potraživanja privatnih prevoznika i dobavljača GSP-a, ukidanje naplate karata, kao i korupciju“, istakao je Jovanović u saopštenju. Dodao je da su mogući predlozi MMF-a za konsolidaciju stanja zabrana svakog novog zaduživanja grada, hitan rebalans u
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