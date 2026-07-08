Đokovića na Vimbldonu uporedili sa Mesijem: „Voleo bih da igram 90 minuta kao on“

Trenutno su svetla sportske javnosti uperena ka Svetskom prvenstvu u fudbalu, ali svakako da i najstariji grend slem turnir, Vimbldon privlači pažnju medija.

Na prestižnom turniru u Londonu, srpski teniser Novak Đoković se plasirao osmi put zaredom u polufinale, nakon što je posle maratona od pet sati i 14 minuta savladao tećeg nosioca Ože Alijasima. I dalje mnogi naglašavaju podatak da je Novak Đoković u maju ove godine napunio 39 godina, što njegov podvig čini još impresivnijim, a na konferenciji za medije su ga uporedili sa još jednim 39-godišnjakom, koji je najbolji strleac aktuelnog Svetskog prvenstva i u istoriji