Evroposlanici: U EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i za Vučićev autokratski režim

Umesto da otvara i zatvara pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, vlada u Beogradu pokreće nove dileme i napetosti prema susedima, ocenili su večeras poslanici Evropskog parlamenta u debati o Srbiji, uz poruku da u EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i autokratski režim šefa države Aleksandra Vučića.

Poslanik Evropske narodne partije Davor Ivo Štir je izjavio da se ni opozicija, ni vlast u Srbiji neće odreći saradnje sa Rusijom i uskladiti sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU i sankcijama prema Moskvi. Predstavnik Socijalista i demokrata Andreas Šider rekao je da Evropski parlament želi Srbiju i njene građane kao deo EU, ali da je problem Vučićev režim i činjenica da Beograd nazaduje u oblastima vladavine prava – demokratije, slobode medija, borbe protiv