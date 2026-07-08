Evroposlanici: U EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i za Vučićev autokratski režim

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Evroposlanici: U EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i za Vučićev autokratski režim

Umesto da otvara i zatvara pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, vlada u Beogradu pokreće nove dileme i napetosti prema susedima, ocenili su večeras poslanici Evropskog parlamenta u debati o Srbiji, uz poruku da u EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i autokratski režim šefa države Aleksandra Vučića.

Poslanik Evropske narodne partije Davor Ivo Štir je izjavio da se ni opozicija, ni vlast u Srbiji neće odreći saradnje sa Rusijom i uskladiti sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU i sankcijama prema Moskvi. Predstavnik Socijalista i demokrata Andreas Šider rekao je da Evropski parlament želi Srbiju i njene građane kao deo EU, ali da je problem Vučićev režim i činjenica da Beograd nazaduje u oblastima vladavine prava – demokratije, slobode medija, borbe protiv
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