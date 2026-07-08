Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Kako se glasalo?

Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju u kojoj se ocenjuje da je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u mnogim pregovaračkim poglavljima i ponavlja da pregovori o pristupanju EU treba da napreduju samo na osnovu merljivog i održivog napretka, posebno u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, nezavisnosti pravosuđa, slobode medija i reforme javne uprave. Rezolucija, čiji je autor izvestilac EP za Srbiju Tonino