Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Kako se glasalo?

Danas pre 28 minuta  |  Beta
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Kako se glasalo?
Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju u kojoj se ocenjuje da je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u mnogim pregovaračkim poglavljima i ponavlja da pregovori o pristupanju EU treba da napreduju samo na osnovu merljivog i održivog napretka, posebno u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, nezavisnosti pravosuđa, slobode medija i reforme javne uprave. Rezolucija, čiji je autor izvestilac EP za Srbiju Tonino
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