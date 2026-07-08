Marin Le Pen najavila kandidaturu za predsedničke izbore u Francuskoj

Danas pre 8 sati  |  A. M.
Marin Le Pen najavila kandidaturu za predsedničke izbore u Francuskoj

Marin Le Pen najavila je da će biti kandidatkinja na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine, svega nekoliko sati nakon što je u utorak, 7. jula 2026, po žalbi proglašena krivom za proneveru sredstava Evropske unije.

Apelacioni sud u Parizu skratio joj je zabranu kandidovanja na 15 meseci i ocenio da je kazna već odslužena, s obzirom na to da je presuda izrečena na prvostepenom suđenju 31. marta 2025. odmah stupila na snagu. Istovremeno, osuđena je i na godinu dana zatvora, koju će služiti u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor. Trostruka predsednička kandidatkinja krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (Rassemblement National) više puta je ranije izjavljivala da se
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