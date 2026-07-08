MOK ublažio uslove za učešće ruskih sportista i reprezentacija

Danas pre 4 sati  |  Beta-AP
MOK ublažio uslove za učešće ruskih sportista i reprezentacija

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) savetovao je danas međunarodnim sportskim savezima da ukinu trogodišnji program provere ruskih sportista radi sticanja neutralnog statusa uoči kvalifikacionih takmičenja za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

MOK je ublažio uslove za učešće ruskih sportista i reprezentacija, istovremeno privremeno ukinuvši suspenziju Ruskog olimpijskog komiteta od oktobra 2023. godine. Razlozi zbog kojih je suspenzija je bila uvedena, nakon što je Ruski olimpijski komitet uključio regionalne sportske savete sa okupiranih teritorija Ukrajine, više ne važe, navodi se u saopštenju MOK. MOK za sada nije odobrio povratak ruskih sportista i timova pod njihovom zastavom i himnom. O toj odluci
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