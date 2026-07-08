Novak Đoković: Ovo su momenti zbog kojih i dalje igram tenis

Srpski teniser Novak Đoković je posle pravog maratonskog meča savladao Feliksa Ožea Alijasima sa 3:2 u setovima i trasirao put ka polufinala Vimbldona gde ga čeka Janik Siner.

Đoković, osmi teniser na ATP listi, pobedio je posle pet sati i 14 minuta igre, ali je i pored toga smogao snage da ostane i da izjavu na terenu. Kako ste ovo pobedili? – Bio je ovo menadžment nerava. Sve je to tu negde kada pogledate rezultat, semafor, rezultat, statistiku. U stvarnosti, slika ovog meča je stvarno bila perfektna, super taj-brejk do 10, šta mogu da kažem. Ovo su momenti zbog kojih i dalje igram tenis. Kako se osećate ovde pred Vašom porodicom kada