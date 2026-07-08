Oglasio se Tramp nakon napada na Iran: Primirje gotovo, to su zli i bolesni ljudi, rak

Danas pre 19 minuta  |  Index.hr
Oglasio se Tramp nakon napada na Iran: Primirje gotovo, to su zli i bolesni ljudi, rak

Američki predsednik Donald Tramp prvi put se oglasio nakon sinoćnjih američkih vojnih udara na Iran, poručivši da je američka vojska „veoma snažno napala“ iranske ciljeve i da, prema njegovom mišljenju, primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne postoji, prenosi Index.hr.

Govoreći tokom susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ankari, Tramp je optužio iransko rukovodstvo da je nastavilo napade uprkos prethodnim dogovorima. „Rekli smo im: ‘Idite i obavite svoje pogrebne obrede’, a umesto toga juče su počeli da ispaljuju projektile i napadaju brodove. Zato smo ih sinoć veoma snažno pogodili“, izjavio je Tramp. Dodao je da su američki napadi bili „20 puta snažniji“ od iranskih uzvratnih udara. „Rekao sam im da ćemo na
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