‘Ovo nije nije normalno’: Đoković posle maratonskog meča ušao u polufinale Vimbldona

Nije baš normalno. Nije normalno da 39-godišnjak pobedi protivnika 14 godina mlađeg od sebe u pet setova u četvrtfinalu grend slema. Nije normalno da posle pet sati i 15 minuta i dalje juri svaki udarac koji je usmeren ka njegovom reketu. Nije normalno da kliza patikama na travi, a zatim juri oko osnovne linije, trči do mreže da bi dočekao drop šotove i dalje šalje druge servise brzinom od skoro 200 kilometara na sat. Ali pričamo o Novaku Đokoviću, osvajaču 24