Stefančuk i Brnabić nakon konferencije u Beogradu: Pozvaćemo Oebs, EP i Savet evrope da učestvuju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsendik Vrhovne Rade Ukrajine Ruslan Stefančuk obratili su se danas nakon održane dvodnevne Konferencija predsednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u EU.

Oboje su poručili da su sastanci bili uspešni, te da će u narednim danima pozvati Evropski parlament i Parlamentarne Skupštine Saveta evrope i OEBS-a da budu posmatrači u ovom procesu. Brnabić je, komentarišući konferenciju, rekla da je njenim radom uspostalvjn jedinstven format saranje, koji je usvajanjem Beogradske deklaracije uspostavljen kao trajni format saradnje. „Dogovoili smo se da sledeći sastanak 2027. godine bude u Moldaviji“, dodala je Brnabić. Ona je