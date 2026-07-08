Tramp: Grenland treba da kontrolišu SAD, razmotrićemo prodaju F-35 Turskoj

Danas pre 8 sati  |  Beta-AP
Tramp: Grenland treba da kontrolišu SAD, razmotrićemo prodaju F-35 Turskoj
Predsednik SAD Donald Tramp danas je ponovio zahtev da Sjedinjene Američke Države treba da preuzmu kontrolu nad Grenlandom. „To bi trebalo da kontrolišu Sjedinjene Američke Države, a ne Danska“, rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari, gde učestvuje na samitu vojnog saveza NATO. Tramp je naveo da je poluautonomno ostrvo pod upravom Danske važno za SAD, da je ono okruženo kineskim i ruskim brodovima i da
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