Tramp: Grenland treba da kontrolišu SAD, razmotrićemo prodaju F-35 Turskoj

Predsednik SAD Donald Tramp danas je ponovio zahtev da Sjedinjene Američke Države treba da preuzmu kontrolu nad Grenlandom. „To bi trebalo da kontrolišu Sjedinjene Američke Države, a ne Danska“, rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari, gde učestvuje na samitu vojnog saveza NATO. Tramp je naveo da je poluautonomno ostrvo pod upravom Danske važno za SAD, da je ono okruženo kineskim i ruskim brodovima i da