Zelenski pozvao NATO da pojača podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je danas NATO da poveća podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i zamolio da to bude jedan od zaključaka samita te vojne alijanse u Ankari. „Sposobni smo da sve ostalo uradimo sami, ali kada je u pitanju protivvazdušna odbrana, potrebna nam je odlučnost naših partnera.

Molimo vas da više odlučnosti i više odluka o protivvazdušnoj odbrani bude jedan od ključnih ishoda ovog samita NATO“, rekao je Zelenski u Ankari, gde bi sutra trebalo da razgovara i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o vojnoj pomoći. Zelenski je rekao da će sa Trampom razgovarati o očajničkoj potrebi Ukrajine za sistemima protivvazdušne odbrane od ruskih balističkih raketa, prenosi Rojters. „Videli smo slabost Rusije – osetili smo to. Ali to nije dovoljno.