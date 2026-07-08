Kraj ere u hrvatskom fudbalu: Zlatko Dalić podneo ostavku na mesto selektora!

ZAGREB: Zlatko Dalić nije više selektor reprezentacije Hrvatske, saopštio je danas fudbalski savez Hrvatske (HNS).

U saopštenju se navodi da je Dalić na današnjem sastanku obavestio predsednika HNS-a Marijana Kustića da je posle Svetskog prvenstva odlučio da više ne bude selektor Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je u šesnaestini finala SP od selekcije Portugala (1:2). "Uloga selektora zahteva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu da imam važniji, odgovorniji